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«Тренерский штаб питерцев должен подумать». Канарейкин назвал проблему СКА в матчах КХЛ

«Тренерский штаб питерцев должен подумать». Канарейкин назвал проблему СКА в матчах КХЛ
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Хоккейный тренер Фёдор Канарейкин высказался о проблемах СКА в матчах КХЛ.

«Если говорить конкретно, то хоккеисты СКА регулярно неудачно начинают матчи, пропускают первыми, проигрывая стартовые отрезки как по счёту, так и по игре. Вспомните игру со «Спартаком»!

Думаю, что тренерский штаб питерцев должен подумать над решением этой проблемы и воплотить его в жизнь. Даже в матчах, где команда одерживает крупные победы, всегда есть определённые нюансы, над которыми необходимо работать», — приводит слова Канарейкина «Спорт день за днём».

Напомним, СКА сейчас занимает третье место в общей турнирной таблице КХЛ. У команды 31 очко в 23 матчах.

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