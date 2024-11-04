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Виннипег — Тампа, результат матча 4 ноября 2024, счет 7:4, НХЛ 2024-2025

Два очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в результативном матче с «Виннипегом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
7 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хагель – 06:49     0:2 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 08:02 (pp)     1:2 Наместников (Моррисси) – 12:23     2:2 Стэнли (Элерс) – 25:49     3:2 Шайфли (Виларди) – 27:36     3:3 Чаффи (Гюнцель, Пол) – 28:39     4:3 Иафалло (Нидеррайтер, Перфетти) – 44:03 (pp)     4:4 Кучеров – 46:51     5:4 Сэмберг (Коннор, Демело) – 47:38     6:4 Элерс (Шайфли, Наместников) – 57:15     7:4 Перфетти (Моррисси) – 59:23    

В составе «Виннипега» забивали Владислав Наместников, Логан Стэнли, Марк Шайфли, Алекс Иафалло, Дилан Сэмберг, Николай Элерс и Коул Перфетти.

За «Тампу» заброшенными шайбами отметились Брэндон Хагель, Брейден Пойнт, Митчелл Чаффи и Никита Кучеров. Также на счету Кучерова результативная передача.

В следующем матче регулярного чемпионата «Виннипег» встретится с «Ютой», а «Тампа» проведёт матч с «Сент-Луисом».

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