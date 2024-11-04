Два очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в результативном матче с «Виннипегом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

В составе «Виннипега» забивали Владислав Наместников, Логан Стэнли, Марк Шайфли, Алекс Иафалло, Дилан Сэмберг, Николай Элерс и Коул Перфетти.

За «Тампу» заброшенными шайбами отметились Брэндон Хагель, Брейден Пойнт, Митчелл Чаффи и Никита Кучеров. Также на счету Кучерова результативная передача.

В следующем матче регулярного чемпионата «Виннипег» встретится с «Ютой», а «Тампа» проведёт матч с «Сент-Луисом».

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