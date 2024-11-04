Александр Овечкин забил 860-й гол в НХЛ

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:2. В составе «Вашингтона» гол забил российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 860-й в карьере в НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и семь результативных передач при коэффициенте полезности «+9».

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