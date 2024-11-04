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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 шайб

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 шайб
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В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
2-й период
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Орлов (Нечас) – 14:01     1:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 19:16 (pp)     1:2 Дьюхейм (Дауд) – 19:49     2:2 Нечас (Робинсон, Котканиеми) – 22:29     3:2 Орлов (Нечас, Чатфилд) – 25:26    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 2:1 в пользу «столичных». В составе «Вашингтона» гол забил российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 860-й в карьере в НХЛ.

Отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в НХЛ теперь составляет 34 шайбы.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и семь результативных передач при коэффициенте полезности «+9».

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