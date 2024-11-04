Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 шайб
Поделиться
В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
2-й период
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Орлов (Нечас) – 14:01 1:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 19:16 (pp) 1:2 Дьюхейм (Дауд) – 19:49 2:2 Нечас (Робинсон, Котканиеми) – 22:29 3:2 Орлов (Нечас, Чатфилд) – 25:26
На момент написания новости завершился первый период. Счёт 2:1 в пользу «столичных». В составе «Вашингтона» гол забил российский нападающий Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 860-й в карьере в НХЛ.
Отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в НХЛ теперь составляет 34 шайбы.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и семь результативных передач при коэффициенте полезности «+9».
Материалы по теме
Овечкина поздравили с первым голом в сезоне
Комментарии
- 4 ноября 2024
-
02:17
-
01:56
-
01:51
-
01:46
-
00:03
- 3 ноября 2024
-
23:43
-
23:04
-
23:04
-
22:49
-
22:10
-
21:42
-
21:02
-
20:39
-
20:26
-
19:42
-
19:08
-
18:54
-
18:42
-
18:26
-
18:11
-
17:44
-
17:38
-
17:28
-
17:04
-
16:30
-
16:10
-
15:55
-
15:45
-
15:20
-
15:15
-
14:55
-
14:39
-
14:30
-
14:29
-
14:15