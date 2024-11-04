НХЛ – о 860-м голе Овечкина: запатентованный бросок

Национальная хоккейная лига отреагировала на гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата с «Каролиной Харркейнз». Эта шайба стала для Овечкина 860-й в карьере в НХЛ.

«Запатентованный бросок Овечкина в одно касание для гола 860-го гола в карьере. Теперь ему осталось всего 35 голов, чтобы обойти Уэйна Гретцки», — написано на официальной странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и семь результативных передач при коэффициенте полезности «+9».

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