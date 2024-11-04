Дмитрий Орлов оформил дубль в ворота «Вашингтона». Он сыграл за «столичных» 12 лет

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 3:2 в пользу «Харрикейнз». В составе хозяев дубль оформил российский защитник Дмитрий Орлов. Ранее россиянин 12 лет выступал за «Вашингтон».

Напомним, во встрече также отличился нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин, который сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 34 шайб.

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Филадельфией», а «Вашингтон» встретится с «Нэшвиллом».

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