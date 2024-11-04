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Дмитрий Орлов оформил дубль в ворота «Вашингтона». Он сыграл за «столичных» 12 лет

Дмитрий Орлов оформил дубль в ворота «Вашингтона». Он сыграл за «столичных» 12 лет
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В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Орлов (Нечас) – 14:01     1:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 19:16 (pp)     1:2 Дьюхейм (Дауд) – 19:49     2:2 Нечас (Робинсон, Котканиеми) – 22:29     3:2 Орлов (Нечас, Чатфилд) – 25:26     4:2 Свечников – 59:51    

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 3:2 в пользу «Харрикейнз». В составе хозяев дубль оформил российский защитник Дмитрий Орлов. Ранее россиянин 12 лет выступал за «Вашингтон».

Напомним, во встрече также отличился нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин, который сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 34 шайб.

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Филадельфией», а «Вашингтон» встретится с «Нэшвиллом».

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