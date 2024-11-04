Овечкин в шаге от повторения статистического рекорда Лемье в НХЛ

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу хозяев. В составе «Вашингтона» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Александр Овечкин. Россиянин продлил голевую серию до четырёх игр. Это его 33-я голевая серия из 4+ матчей в карьере, что стало вторым показателем в истории НХЛ.

Рекорд по этому показателю принадлежит Марио Лемье (34).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и семь результативных передач.

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