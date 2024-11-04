Орлов толкнул в лицо Дюбуа во время матча, канадец обвинил россиянина в симуляции

В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

В одном из эпизодов российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов повздорил с канадским форвардом «Вашингтона» Пьер-Люком Дюбуа. Канадец высоко поднял клюшку возле Орлова и россиянин упал на лёд. После этого Орлов толкнул в лицо Дюбуа. Канадец, в свою очередь, обвинил Орлова в симуляции.

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На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу хозяев.

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