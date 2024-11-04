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Орлов толкнул в лицо Дюбуа во время матча, канадец обвинил россиянина в симуляции

Орлов толкнул в лицо Дюбуа во время матча, канадец обвинил россиянина в симуляции
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В эти минуты в Роли на стадионе «Леново Центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Орлов (Нечас) – 14:01     1:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 19:16 (pp)     1:2 Дьюхейм (Дауд) – 19:49     2:2 Нечас (Робинсон, Котканиеми) – 22:29     3:2 Орлов (Нечас, Чатфилд) – 25:26     4:2 Свечников – 59:51    

В одном из эпизодов российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов повздорил с канадским форвардом «Вашингтона» Пьер-Люком Дюбуа. Канадец высоко поднял клюшку возле Орлова и россиянин упал на лёд. После этого Орлов толкнул в лицо Дюбуа. Канадец, в свою очередь, обвинил Орлова в симуляции.

Посмотреть видео можно по ссылке.

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу хозяев.

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