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Каролина — Вашингтон, результат матча 4 ноября 2024, счет 4:2, НХЛ 2024-2025

«Вашингтон» проиграл «Каролине», у Овечкина – гол
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Орлов (Нечас) – 14:01     1:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 19:16 (pp)     1:2 Дьюхейм (Дауд) – 19:49     2:2 Нечас (Робинсон, Котканиеми) – 22:29     3:2 Орлов (Нечас, Чатфилд) – 25:26     4:2 Свечников – 59:51    

В составе победителей забивали дубль оформил Дмитрий Орлов и ещё по одной шайбе в свой актив записали Мартин Нечас и Андрей Свечников. Голкипер Павел Кочетков сделал 21 сейв.

За «Вашингтон» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Александр Овечкин и Брэндон Дьюхейм. Защитник Александр Алексеев не отметился результативными действиями.

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