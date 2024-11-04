«Вашингтон» проиграл «Каролине», у Овечкина – гол

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей забивали дубль оформил Дмитрий Орлов и ещё по одной шайбе в свой актив записали Мартин Нечас и Андрей Свечников. Голкипер Павел Кочетков сделал 21 сейв.

За «Вашингтон» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Александр Овечкин и Брэндон Дьюхейм. Защитник Александр Алексеев не отметился результативными действиями.

Материалы по теме Овечкин в шаге от повторения статистического рекорда Лемье в НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году