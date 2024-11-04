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Овечкин сократил отставание от Бурка до 15 очков в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Овечкин сократил отставание от Бурка до 15 очков в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз». Встреча проходила в Роли (США) на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой «Каролины» со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Орлов (Нечас) – 14:01     1:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 19:16 (pp)     1:2 Дьюхейм (Дауд) – 19:49     2:2 Нечас (Робинсон, Котканиеми) – 22:29     3:2 Орлов (Нечас, Чатфилд) – 25:26     4:2 Свечников – 59:51    

Занимающий 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ россиянин набрал 1564-е очко за карьеру в лиге. Ближайшей целью для Александра продолжает оставаться легендарный защитник Рэй Бурк, в активе которого 1579 очков в 1612 матчах в НХЛ. Проведший сегодня 1437-й матч в лиге россиянин сократил отставание от Бурка до 15 очков.

Рекорд бомбардиров НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки с впечатляющими 2857 очками. На втором месте находится Яромир Ягр, чей актив составляет 1921 очко, а замыкает тройку лидеров Марк Мессье с 1887 очками. В пятёрку лучших также входят Горди Хоу (1850) и Рон Фрэнсис (1798).

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