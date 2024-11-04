Овечкин сократил отставание от Бурка до 15 очков в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз». Встреча проходила в Роли (США) на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой «Каролины» со счётом 4:2.

Занимающий 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ россиянин набрал 1564-е очко за карьеру в лиге. Ближайшей целью для Александра продолжает оставаться легендарный защитник Рэй Бурк, в активе которого 1579 очков в 1612 матчах в НХЛ. Проведший сегодня 1437-й матч в лиге россиянин сократил отставание от Бурка до 15 очков.

Рекорд бомбардиров НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки с впечатляющими 2857 очками. На втором месте находится Яромир Ягр, чей актив составляет 1921 очко, а замыкает тройку лидеров Марк Мессье с 1887 очками. В пятёрку лучших также входят Горди Хоу (1850) и Рон Фрэнсис (1798).

Овечкина поздравили с юбилейной отметкой в 700 передач: