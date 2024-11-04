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Александр Овечкин повторил достижение Яромира Ягра 12-летней давности

Александр Овечкин повторил достижение Яромира Ягра 12-летней давности
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил свою голевую серию до четырёх игр и стал первым игроком за 12 лет в НХЛ, сделавшим это в возрасте 39+ лет. В последний раз это удавалось Яромиру Ягру в сезоне 2012/2013.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Орлов (Нечас) – 14:01     1:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 19:16 (pp)     1:2 Дьюхейм (Дауд) – 19:49     2:2 Нечас (Робинсон, Котканиеми) – 22:29     3:2 Орлов (Нечас, Чатфилд) – 25:26     4:2 Свечников – 59:51    

В последнем матче с «Каролиной Харрикейнз» Овечкин забил один гол. Столичный клуб потерпел поражение со счётом 2:4.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и семь результативных передач при коэффициенте полезности «+9».

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 860 голов и сделал 704 результативные передачи в 1437 матчах.

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