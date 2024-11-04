Александр Овечкин повторил достижение Яромира Ягра 12-летней давности

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил свою голевую серию до четырёх игр и стал первым игроком за 12 лет в НХЛ, сделавшим это в возрасте 39+ лет. В последний раз это удавалось Яромиру Ягру в сезоне 2012/2013.

В последнем матче с «Каролиной Харрикейнз» Овечкин забил один гол. Столичный клуб потерпел поражение со счётом 2:4.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и семь результативных передач при коэффициенте полезности «+9».

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 860 голов и сделал 704 результативные передачи в 1437 матчах.

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