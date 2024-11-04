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Бостон — Сиэтл, результат матча 4 ноября 2024, счет 2:0, НХЛ 2024-2025

Передача Задорова помогла «Бостону» обыграть «Сиэтл»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 0
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Бразо (Задоров, Макэвой) – 03:23     2:0 Койл (Маршан, Линдхольм) – 09:57 (pp)    

В составе победителей забивали Джастин Бразо и Чарли Койл. Российский защитник Никита Задоров отметился результативной передачей.

Права на видео принадлежат НХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте НХЛ

Таким образом, «Бостон» одержал вторую победу подряд. «Сиэтл», в свою очередь, продлил серию поражений до трёх матчей.

В следующем матче «Бостон» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Сиэтл» сыграет с «Колорадо Эвеланш».

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