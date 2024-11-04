Передача Задорова помогла «Бостону» обыграть «Сиэтл»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей забивали Джастин Бразо и Чарли Койл. Российский защитник Никита Задоров отметился результативной передачей.

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Таким образом, «Бостон» одержал вторую победу подряд. «Сиэтл», в свою очередь, продлил серию поражений до трёх матчей.

В следующем матче «Бостон» встретится с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Сиэтл» сыграет с «Колорадо Эвеланш».

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