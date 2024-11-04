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Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 34 шайбы до рекорда Гретцки

Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 34 шайбы до рекорда Гретцки
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз». Встреча проходила в Роли (США) на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой «Каролины» со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Орлов (Нечас) – 14:01     1:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 19:16 (pp)     1:2 Дьюхейм (Дауд) – 19:49     2:2 Нечас (Робинсон, Котканиеми) – 22:29     3:2 Орлов (Нечас, Чатфилд) – 25:26     4:2 Свечников – 59:51    

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 34 шайб.

Теперь на счету россиянина семь голов и семь результативных передач в 11 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1437 матчах, забив 860 голов и сделав 704 результативные передачи при коэффициенте полезности «+53».

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