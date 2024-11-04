Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 34 шайбы до рекорда Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз». Встреча проходила в Роли (США) на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой «Каролины» со счётом 4:2.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 34 шайб.

Теперь на счету россиянина семь голов и семь результативных передач в 11 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1437 матчах, забив 860 голов и сделав 704 результативные передачи при коэффициенте полезности «+53».

Овечкина поздравили с юбилейной отметкой в 700 передач: