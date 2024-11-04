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«Миннесота» в овертайме одержала победу над «Торонто»

«Миннесота» в овертайме одержала победу над «Торонто»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Торонто Мэйпл Лифс». «Уайлд» обыграли соперника в овертайме со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 1
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Хартман (Годро, Сперджен) – 10:19     1:1 Нюландер (Мэттьюс, Марнер) – 19:08 (pp)     2:1 Болди (Росси, Сперджен) – 62:12    

В составе победителей голами отметились Райан Хартман и Мэтт Болди. За «Торонто» отличился Вильям Нюландер.

Российские нападающие «Уайлд» Кирилл Капризов, Марат Хуснутдинов и Яков Тренин приняли участие в игре, но не записали в свой актив результативных действий.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Лос-Анджелесом», а «Торонто» встретится с «Бостоном».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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