«Миннесота» в овертайме одержала победу над «Торонто»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Торонто Мэйпл Лифс». «Уайлд» обыграли соперника в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились Райан Хартман и Мэтт Болди. За «Торонто» отличился Вильям Нюландер.

Российские нападающие «Уайлд» Кирилл Капризов, Марат Хуснутдинов и Яков Тренин приняли участие в игре, но не записали в свой актив результативных действий.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Лос-Анджелесом», а «Торонто» встретится с «Бостоном».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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