Орлов и Кочетков стали звёздами матча с «Вашингтоном»

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2).

В этой встрече Орлов оформил дубль. Второй звездой стал Мартин Нечас, который забил гол и сделал две результативные передачи. Третья звездой стал ещё один российский игрок «Каролины» — голкипер Пётр Кочетков, который сделал 21 сейв.

Напомним, в этом матче в составе «Вашингтона» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Александр Овечкин, для которого этот гол стал 860-м в карьере в НХЛ.

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