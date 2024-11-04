Орлов и Кочетков стали звёздами матча с «Вашингтоном»
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Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Орлов (Нечас) – 14:01 1:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 19:16 (pp) 1:2 Дьюхейм (Дауд) – 19:49 2:2 Нечас (Робинсон, Котканиеми) – 22:29 3:2 Орлов (Нечас, Чатфилд) – 25:26 4:2 Свечников – 59:51
В этой встрече Орлов оформил дубль. Второй звездой стал Мартин Нечас, который забил гол и сделал две результативные передачи. Третья звездой стал ещё один российский игрок «Каролины» — голкипер Пётр Кочетков, который сделал 21 сейв.
Напомним, в этом матче в составе «Вашингтона» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Александр Овечкин, для которого этот гол стал 860-м в карьере в НХЛ.
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