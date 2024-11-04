Панарин вошёл в топ-5 россиян в истории НХЛ по голам в пустые ворота
Поделиться
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2), который прошёл в ночь с 3 на 4 ноября.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Крайдер (Зибанеджад) – 03:44 (sh) 2:0 Трочек (Смит) – 21:21 2:1 Сизикас (Энгвалль, Хольмстрём) – 24:38 3:1 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 31:04 (pp) 3:2 Нельсон (Палмьери, Ли) – 39:52 4:2 Эдстрём (Шнайдер, Джонс) – 45:18 5:2 Панарин (Труба, Зибанеджад) – 56:37
Вторую из своих шайб Панарин забросил в пустые ворота в концовке встречи, когда «островитяне» заменили вратаря на шестого полевого игрока.
Таким образом, на счету 33-летнего Артемия стало 24 шайбы за карьеру в НХЛ, заброшенных в пустые ворота. Этот результат помог ему выйти на пятое место по этому показателю среди российских хоккеистов. Лидером является Александр Овечкин (58 шайб), на втором месте Павел Буре (28), третье и четвёртое место делят Евгений Малкин и Никита Кучеров (у обоих — по 25).
Всего на счету Панарина в нынешнем сезоне 18 (9+9) очков в 11 играх.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 ноября 2024
-
05:21
-
05:01
-
04:56
-
04:47
-
04:26
-
04:05
-
03:50
-
03:43
-
03:16
-
02:48
-
02:36
-
02:17
-
01:56
-
01:51
-
01:46
-
00:03
- 3 ноября 2024
-
23:43
-
23:04
-
23:04
-
22:49
-
22:10
-
21:42
-
21:02
-
20:39
-
20:26
-
19:42
-
19:08
-
18:54
-
18:42
-
18:26
-
18:11
-
17:44
-
17:38
-
17:28
-
17:04