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Панарин вошёл в топ-5 россиян в истории НХЛ по голам в пустые ворота

Панарин вошёл в топ-5 россиян в истории НХЛ по голам в пустые ворота
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2), который прошёл в ночь с 3 на 4 ноября.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Крайдер (Зибанеджад) – 03:44 (sh)     2:0 Трочек (Смит) – 21:21     2:1 Сизикас (Энгвалль, Хольмстрём) – 24:38     3:1 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 31:04 (pp)     3:2 Нельсон (Палмьери, Ли) – 39:52     4:2 Эдстрём (Шнайдер, Джонс) – 45:18     5:2 Панарин (Труба, Зибанеджад) – 56:37    

Вторую из своих шайб Панарин забросил в пустые ворота в концовке встречи, когда «островитяне» заменили вратаря на шестого полевого игрока.

Таким образом, на счету 33-летнего Артемия стало 24 шайбы за карьеру в НХЛ, заброшенных в пустые ворота. Этот результат помог ему выйти на пятое место по этому показателю среди российских хоккеистов. Лидером является Александр Овечкин (58 шайб), на втором месте Павел Буре (28), третье и четвёртое место делят Евгений Малкин и Никита Кучеров (у обоих — по 25).

Всего на счету Панарина в нынешнем сезоне 18 (9+9) очков в 11 играх.

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