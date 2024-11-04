Панарин вошёл в топ-5 россиян в истории НХЛ по голам в пустые ворота

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:2), который прошёл в ночь с 3 на 4 ноября.

Вторую из своих шайб Панарин забросил в пустые ворота в концовке встречи, когда «островитяне» заменили вратаря на шестого полевого игрока.

Таким образом, на счету 33-летнего Артемия стало 24 шайбы за карьеру в НХЛ, заброшенных в пустые ворота. Этот результат помог ему выйти на пятое место по этому показателю среди российских хоккеистов. Лидером является Александр Овечкин (58 шайб), на втором месте Павел Буре (28), третье и четвёртое место делят Евгений Малкин и Никита Кучеров (у обоих — по 25).

Всего на счету Панарина в нынешнем сезоне 18 (9+9) очков в 11 играх.