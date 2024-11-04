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Никита Кучеров вторым из россиян достиг отметки в 20 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Никита Кучеров вторым из россиян достиг отметки в 20 очков в нынешнем сезоне НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:7), который прошёл этой ночью.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
7 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хагель – 06:49     0:2 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 08:02 (pp)     1:2 Наместников (Моррисси) – 12:23     2:2 Стэнли (Элерс) – 25:49     3:2 Шайфли (Виларди) – 27:36     3:3 Чаффи (Гюнцель, Пол) – 28:39     4:3 Иафалло (Нидеррайтер, Перфетти) – 44:03 (pp)     4:4 Кучеров – 46:51     5:4 Сэмберг (Коннор, Демело) – 47:38     6:4 Элерс (Шайфли, Наместников) – 57:15     7:4 Перфетти (Моррисси) – 59:23    

Таким образом, по итогам этой встречи на счету 31-летнего Кучерова стало 20 (10+10) очков после 12 игр текущего сезона. Он стал вторым из россиян, достигшим этой отметки. Первым это сделал форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, у которого на данный момент 21 (7+14) результативный балл в нынешнем сезоне.

Никита Кучеров Подробнее

На данный момент «Лайтнинг» имеют 14 очков после 12 матчей и занимают второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В ближайшей игре «молнии» 6 ноября сыграют в гостях с «Сент-Луис Блюз».

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