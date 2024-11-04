Никита Кучеров вторым из россиян достиг отметки в 20 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:7), который прошёл этой ночью.

Таким образом, по итогам этой встречи на счету 31-летнего Кучерова стало 20 (10+10) очков после 12 игр текущего сезона. Он стал вторым из россиян, достигшим этой отметки. Первым это сделал форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, у которого на данный момент 21 (7+14) результативный балл в нынешнем сезоне.

На данный момент «Лайтнинг» имеют 14 очков после 12 матчей и занимают второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В ближайшей игре «молнии» 6 ноября сыграют в гостях с «Сент-Луис Блюз».