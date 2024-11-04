RMNB оригинально обыграл гол Орлова в ворота «Вашингтона» в сегодняшнем матче НХЛ

Известный сертифицированный хоккейный блог из Вашингтона Russian Machine Never Breaks (RMNB) с юмором обыграл гол российского защитника «Каролины Харрикейнз» Дмитрия Орлова в ворота «Вашингтон Кэпиталз» в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором «ураганы» дома выиграли со счётом 4:2.
«Дмитрий Орлов снова забил. Источник, знакомый с ситуацией, достоверно нам сообщил, что он в другой команде», — сказано в публикации на официальном аккаунте RMNB в социальных сетях.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Напомним, до перехода в «Каролину» Орлов 12 лет провёл в системе «Вашингтона» и выиграл со «столичными» Кубок Стэнли в 2018 году.
В нынешнем сезоне 33-летний защитник провёл 10 матчей за «Харрикейнз», в которых набрал 6 (3+3) очков.
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