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RMNB оригинально обыграл гол Орлова в ворота «Вашингтона» в сегодняшнем матче НХЛ

RMNB оригинально обыграл гол Орлова в ворота «Вашингтона» в сегодняшнем матче НХЛ
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Известный сертифицированный хоккейный блог из Вашингтона Russian Machine Never Breaks (RMNB) с юмором обыграл гол российского защитника «Каролины Харрикейнз» Дмитрия Орлова в ворота «Вашингтон Кэпиталз» в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором «ураганы» дома выиграли со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Орлов (Нечас) – 14:01     1:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 19:16 (pp)     1:2 Дьюхейм (Дауд) – 19:49     2:2 Нечас (Робинсон, Котканиеми) – 22:29     3:2 Орлов (Нечас, Чатфилд) – 25:26     4:2 Свечников – 59:51    

«Дмитрий Орлов снова забил. Источник, знакомый с ситуацией, достоверно нам сообщил, что он в другой команде», — сказано в публикации на официальном аккаунте RMNB в социальных сетях.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, до перехода в «Каролину» Орлов 12 лет провёл в системе «Вашингтона» и выиграл со «столичными» Кубок Стэнли в 2018 году.

В нынешнем сезоне 33-летний защитник провёл 10 матчей за «Харрикейнз», в которых набрал 6 (3+3) очков.

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