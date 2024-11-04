«У нас есть своя русская ракета». Главный тренер «Каролины» поздравил Орлова в раздевалке

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор после победы своей команды над «Вашингтон Кэпиталз» (4:2) в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ произнёс яркую речь в раздевалке, в которой отметил вклад своих игроков в этот успех.
В частности, на видеоролике, размещённом в официальных соцсетях «Харрикейнз», тренер отметил звено Джордана Стаала, игру форварда Мартина Нечаса и голкипера Петра Кочеткова. Однако самых громких слов удостоился российский защитник Дмитрий Орлов, ставший первой звездой этой встречи.
«У нас здесь есть своя русская ракета», — объявил Бриндамор, подойдя к Орлову.
Напомним, в этом матче 33-летний Орлов оформил дубль. «Харрикейнз» одержали победу в шестой игре подряд, прервав трёхматчевую победную серию «Вашингтона».
До перехода в «Каролину» Орлов 12 лет провёл в системе «Кэпиталз» и в 2018 году выиграл вместе с клубом Кубок Стэнли.
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