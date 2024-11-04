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Дмитрий Орлов высказался об Александре Овечкине в контексте погони за рекордом Гретцки

Дмитрий Орлов высказался об Александре Овечкине в контексте погони за рекордом Гретцки
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Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов после победы своего клуба в матче НХЛ с «Вашингтоном» (4:2) высказался о форварде соперника Александре Овечкине, который забросил одну из шайб в ворота «Харрикейнз».

НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Орлов (Нечас) – 14:01     1:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 19:16 (pp)     1:2 Дьюхейм (Дауд) – 19:49     2:2 Нечас (Робинсон, Котканиеми) – 22:29     3:2 Орлов (Нечас, Чатфилд) – 25:26     4:2 Свечников – 59:51    

«Он один из лучших бомбардиров в лиге. Овечкин легенда, забивать голы — приятно для него. Противно, что он забил именно сегодня, но он гонится за рекордом. Я рад за него», — сказал Орлов после матча.

В составе победителей забивали дубль оформил Дмитрий Орлов и ещё по одной шайбе в свой актив записали Мартин Нечас и Андрей Свечников. Голкипер Пётр Кочетков сделал 21 сейв.

За «Вашингтон» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Александр Овечкин и Брэндон Дьюхейм. Защитник Александр Алексеев не отметился результативными действиями.

Позже Орлов был признан первой звездой матча.

Главные рекорды Александра Овечкина

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