Александр Овечкин забил гол в четвёртом матче НХЛ подряд

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился очередным голом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз». Встреча проходила в Роли (США) на стадионе «Леново Центр» и завершилась победой «Каролины» со счётом 4:2.

Этот матч стал для Овечкина четвёртым подряд с заброшенной шайбой. Ранее российский форвард и капитан «Вашингтона» отличался во встречах с «Коламбусом», «Монреалем» и «Рейнджерс», в матче с последними — Овечкин оформил дубль.

В текущем сезоне НХЛ на счету Александра Овечкина 7 шайб и 7 результативных передач в 11 матчах за клуб.

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 34 шайб.

Главные рекорды Александра Овечкина