Орлов рассказал, какие эмоции испытывает в матчах с «Вашингтоном», в котором провёл 12 лет
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Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов, оформивший дубль в сегодняшнем матче своей команды с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2), рассказал о чувствах, которые испытывает в матчах со «столичными», в системе которых ранее провёл 12 лет и с которыми в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Орлов (Нечас) – 14:01 1:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 19:16 (pp) 1:2 Дьюхейм (Дауд) – 19:49 2:2 Нечас (Робинсон, Котканиеми) – 22:29 3:2 Орлов (Нечас, Чатфилд) – 25:26 4:2 Свечников – 59:51
«В психологическом и эмоциональном плане это нелегко. Я уважаю их как людей и как игроков. Это нечто особенное, и это важная победа для нас», — приводит слова Орлова пресс-служба НХЛ.
Напомним, по итогам сегодняшней встречи 33-летний Орлов был признан первой звездой матча. В текущем сезоне на счету россиянина 6 (3+3) очков в 10 играх.
«Харрикейнз» одержали победу в шестой игре подряд, прервав трёхматчевую победную серию «Вашингтона».
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