Орлов рассказал, какие эмоции испытывает в матчах с «Вашингтоном», в котором провёл 12 лет

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов, оформивший дубль в сегодняшнем матче своей команды с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2), рассказал о чувствах, которые испытывает в матчах со «столичными», в системе которых ранее провёл 12 лет и с которыми в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли.

«В психологическом и эмоциональном плане это нелегко. Я уважаю их как людей и как игроков. Это нечто особенное, и это важная победа для нас», — приводит слова Орлова пресс-служба НХЛ.

Напомним, по итогам сегодняшней встречи 33-летний Орлов был признан первой звездой матча. В текущем сезоне на счету россиянина 6 (3+3) очков в 10 играх.

«Харрикейнз» одержали победу в шестой игре подряд, прервав трёхматчевую победную серию «Вашингтона».