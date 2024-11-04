Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кульлунь Ред Стар — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Орлов рассказал, какие эмоции испытывает в матчах с «Вашингтоном», в котором провёл 12 лет

Орлов рассказал, какие эмоции испытывает в матчах с «Вашингтоном», в котором провёл 12 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов, оформивший дубль в сегодняшнем матче своей команды с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2), рассказал о чувствах, которые испытывает в матчах со «столичными», в системе которых ранее провёл 12 лет и с которыми в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Орлов (Нечас) – 14:01     1:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 19:16 (pp)     1:2 Дьюхейм (Дауд) – 19:49     2:2 Нечас (Робинсон, Котканиеми) – 22:29     3:2 Орлов (Нечас, Чатфилд) – 25:26     4:2 Свечников – 59:51    

«В психологическом и эмоциональном плане это нелегко. Я уважаю их как людей и как игроков. Это нечто особенное, и это важная победа для нас», — приводит слова Орлова пресс-служба НХЛ.

Напомним, по итогам сегодняшней встречи 33-летний Орлов был признан первой звездой матча. В текущем сезоне на счету россиянина 6 (3+3) очков в 10 играх.

«Харрикейнз» одержали победу в шестой игре подряд, прервав трёхматчевую победную серию «Вашингтона».

Материалы по теме
«У нас есть своя русская ракета». Главный тренер «Каролины» поздравил Орлова в раздевалке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android