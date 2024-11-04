Ассистентский хет-трик Коннора Бедарда помог «Чикаго» переиграть в гостях «Анахайм»
Поделиться
В ночь с 3 на 4 ноября мск на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Анахайм Дакс» и «Чикаго Блэкхоукс». Гости одержали победу со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Филлипс (Бедард, Холл) – 12:57 0:2 Терявяйнен (Холл, Власик) – 16:44 (pp) 0:3 Джонс (Бедард, Райхель) – 38:05 (pp) 1:3 Макгинн (Джонстон) – 50:16 1:4 Донато (Бедард, Курашев) – 57:43 2:4 Мактавиш (Терри, Строум) – 59:56 (pp)
В составе «Чикаго» ассистентским хет-триком отметился 19-летний нападающий Коннор Бедард — первый номер драфта-2023 НХЛ. На его счету голевые передачи на первую, третью (в большинстве) и четвёртую заброшенные шайбы гостей.
Эта победа позволила «Чикаго» опередить «Анахайм» в турнирной таблице Западной конференции. «Блэкхоукс» с 11 очками в 13 матчах занимают 12-ю строчку. «Дакс» набрали 10 очков в 11 матчах и находятся на 13-м месте.
Комментарии
- 4 ноября 2024
-
06:54
-
06:48
-
06:39
-
06:35
-
06:33
-
06:26
-
06:25
-
05:56
-
05:37
-
05:21
-
05:01
-
04:56
-
04:47
-
04:26
-
04:05
-
03:50
-
03:43
-
03:16
-
02:48
-
02:36
-
02:17
-
01:56
-
01:51
-
01:46
-
00:03
- 3 ноября 2024
-
23:43
-
23:04
-
23:04
-
22:49
-
22:10
-
21:42
-
21:02
-
20:39
-
20:26
-
19:42