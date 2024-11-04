Ассистентский хет-трик Коннора Бедарда помог «Чикаго» переиграть в гостях «Анахайм»

В ночь с 3 на 4 ноября мск на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Анахайм Дакс» и «Чикаго Блэкхоукс». Гости одержали победу со счётом 4:2.

В составе «Чикаго» ассистентским хет-триком отметился 19-летний нападающий Коннор Бедард — первый номер драфта-2023 НХЛ. На его счету голевые передачи на первую, третью (в большинстве) и четвёртую заброшенные шайбы гостей.

Эта победа позволила «Чикаго» опередить «Анахайм» в турнирной таблице Западной конференции. «Блэкхоукс» с 11 очками в 13 матчах занимают 12-ю строчку. «Дакс» набрали 10 очков в 11 матчах и находятся на 13-м месте.