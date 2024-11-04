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Анахайм Дакс — Чикаго Блэкхоукс, результат матча 4 ноября 2024, счет 2:4, НХЛ 2024-2025

Ассистентский хет-трик Коннора Бедарда помог «Чикаго» переиграть в гостях «Анахайм»
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В ночь с 3 на 4 ноября мск на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Анахайм Дакс» и «Чикаго Блэкхоукс». Гости одержали победу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Филлипс (Бедард, Холл) – 12:57     0:2 Терявяйнен (Холл, Власик) – 16:44 (pp)     0:3 Джонс (Бедард, Райхель) – 38:05 (pp)     1:3 Макгинн (Джонстон) – 50:16     1:4 Донато (Бедард, Курашев) – 57:43     2:4 Мактавиш (Терри, Строум) – 59:56 (pp)    

В составе «Чикаго» ассистентским хет-триком отметился 19-летний нападающий Коннор Бедард — первый номер драфта-2023 НХЛ. На его счету голевые передачи на первую, третью (в большинстве) и четвёртую заброшенные шайбы гостей.

Эта победа позволила «Чикаго» опередить «Анахайм» в турнирной таблице Западной конференции. «Блэкхоукс» с 11 очками в 13 матчах занимают 12-ю строчку. «Дакс» набрали 10 очков в 11 матчах и находятся на 13-м месте.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
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