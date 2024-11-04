Три очка Драйзайтля и ассист Подколзина помогли «Эдмонтону» обыграть «Калгари»

В ночь с 3 на 4 ноября мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости одержали победу со счётом 4:2.

