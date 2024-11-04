Три очка Драйзайтля и ассист Подколзина помогли «Эдмонтону» обыграть «Калгари»
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В ночь с 3 на 4 ноября мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости одержали победу со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Подколзин) – 00:20 0:2 Скиннер (Хайман) – 08:12 1:2 Манта (Бэрри, Баклунд) – 24:33 (pp) 2:2 Шарангович (Баль) – 44:28 2:3 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 50:10 (pp) 2:4 Янмарк (Драйзайтль, Нурс) – 59:57
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