Главный тренер «Вашингтона» назвал причины поражения от «Каролины» в сегодняшнем матче НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:4).

«Игра не была равной, но мы отдаём должное нашим парням. Мы не сдавались. Мы боролись. Мы провели в своей зоне примерно 75% матча. Мы не могли вывести шайбу, у нас не получалось проходить центральную зону и играть в форчек», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» не смог продлить свою трёхматчевую победную серию. «Кэпиталз» имеют 16 очков после 11 игр текущего сезона и занимают третье место в Столичном дивизионе. В ближайшем матче команда Карбери 7 ноября примет у себя дома «Нэшвилл Предаторз».