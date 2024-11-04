Главный тренер «Вашингтона» назвал причины поражения от «Каролины» в сегодняшнем матче НХЛ
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (2:4).
НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Орлов (Нечас) – 14:01 1:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 19:16 (pp) 1:2 Дьюхейм (Дауд) – 19:49 2:2 Нечас (Робинсон, Котканиеми) – 22:29 3:2 Орлов (Нечас, Чатфилд) – 25:26 4:2 Свечников – 59:51
«Игра не была равной, но мы отдаём должное нашим парням. Мы не сдавались. Мы боролись. Мы провели в своей зоне примерно 75% матча. Мы не могли вывести шайбу, у нас не получалось проходить центральную зону и играть в форчек», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Вашингтон» не смог продлить свою трёхматчевую победную серию. «Кэпиталз» имеют 16 очков после 11 игр текущего сезона и занимают третье место в Столичном дивизионе. В ближайшем матче команда Карбери 7 ноября примет у себя дома «Нэшвилл Предаторз».
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