«Это необъяснимо». Голкипер «Вашингтона» Лингрен высказался о пропущенном голе от Орлова
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Американский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Лингрен высказался о пропущенных голах от защитника Дмитрия Орлова во время матча с «Каролиной Харрикейнз», который «Кэпиталз» проиграл со счётом 2:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Орлов (Нечас) – 14:01 1:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 19:16 (pp) 1:2 Дьюхейм (Дауд) – 19:49 2:2 Нечас (Робинсон, Котканиеми) – 22:29 3:2 Орлов (Нечас, Чатфилд) – 25:26 4:2 Свечников – 59:51
«Орли умеет бросать шайбу… У него сильный бросок. Он попал в цель, шайба немного меняла направление. Возвращаешься назад, и я сожалею, что не парировал оба его броска. Первый — просто чешу голову… Я думаю: «Как она попала в ворота, а не в мою ловушку?». Это просто необъяснимо. Но это хоккей», — сказал Лингрен после матча.
Напомним, Дмитрий Орлов сегодня записал в свой актив две заброшенные шайбы и был признан первой звездой матча.
Самый разгромный счёт в истории хоккея с шайбой
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