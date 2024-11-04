«Это необъяснимо». Голкипер «Вашингтона» Лингрен высказался о пропущенном голе от Орлова

Американский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Лингрен высказался о пропущенных голах от защитника Дмитрия Орлова во время матча с «Каролиной Харрикейнз», который «Кэпиталз» проиграл со счётом 2:4.

«Орли умеет бросать шайбу… У него сильный бросок. Он попал в цель, шайба немного меняла направление. Возвращаешься назад, и я сожалею, что не парировал оба его броска. Первый — просто чешу голову… Я думаю: «Как она попала в ворота, а не в мою ловушку?». Это просто необъяснимо. Но это хоккей», — сказал Лингрен после матча.

Напомним, Дмитрий Орлов сегодня записал в свой актив две заброшенные шайбы и был признан первой звездой матча.

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