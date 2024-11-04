Кучеров первым из российских игроков достиг отметки в 10 голов в текущем сезоне НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:7), который прошёл этой ночью.

Таким образом, по итогам этой встречи на счету 31-летнего Кучерова стало 10 заброшенных шайб в нынешнем сезоне. Он стал первым россиянином, достигшим данной отметки в этой регулярке. Его главным преследователем среди соотечественников является форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который девять раз поразил ворота соперников.

На данный момент «Лайтнинг» имеют 14 очков после 12 матчей и занимают второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В ближайшей игре «молнии» 6 ноября сыграют в гостях с «Сент-Луис Блюз».