Кучеров обошёл Маккиннона и вышел на первое место по очкам в НХЛ в 2024 году

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:7), который прошёл этой ночью. Теперь на его счету 103 (28+75) очка в 2024 году (с 1 января по 4 ноября).

По этому показателю он вышел на первое место, обойдя канадского форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (102). Замыкает тройку нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (94).

В топ-5 находятся Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс», 88) и Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд», 83).

Напомним, в текущем сезоне «Тампа» занимает шестое место турнирной таблицы Восточной конференции с 14 очками. На счету Кучерова 10 шайб и 10 ассистов в 12 матчах текущего сезона НХЛ.

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