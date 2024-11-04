Андрей Кузьменко раскритиковал свою игру за «Калгари» на старте сезона НХЛ

Российский нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко после сегодняшнего поражения своей команды от «Эдмонтон Ойлерз» (2:4) прокомментировал свою неудачную игру на старте нынешнего сезона НХЛ.

«С каждым днём чувствую себя лучше. Я понимаю, что немного неудачно начал этот сезон. Допускаю ошибки, я должен играть лучше и помогать команде. Всё просто — нужно каждый день усердно работать; на льду или в зале — не имеет значения. Я должен забивать за эту команду. На данный момент, спустя месяц после начала сезона, это очень плохой результат для меня», — сказал Кузьменко журналистам после матча.

Отметим, что в игре с «нефтяниками» Кузьменко не отметился результативными действиями. Всего в нынешнем сезоне на его счету 7 (1+6) очков в 12 матчах.