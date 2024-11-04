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Андрей Кузьменко раскритиковал свою игру за «Калгари» на старте сезона НХЛ

Андрей Кузьменко раскритиковал свою игру за «Калгари» на старте сезона НХЛ
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Российский нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко после сегодняшнего поражения своей команды от «Эдмонтон Ойлерз» (2:4) прокомментировал свою неудачную игру на старте нынешнего сезона НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Подколзин) – 00:20     0:2 Скиннер (Хайман) – 08:12     1:2 Манта (Бэрри, Баклунд) – 24:33 (pp)     2:2 Шарангович (Баль) – 44:28     2:3 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 50:10 (pp)     2:4 Янмарк (Драйзайтль, Нурс) – 59:57    

«С каждым днём чувствую себя лучше. Я понимаю, что немного неудачно начал этот сезон. Допускаю ошибки, я должен играть лучше и помогать команде. Всё просто — нужно каждый день усердно работать; на льду или в зале — не имеет значения. Я должен забивать за эту команду. На данный момент, спустя месяц после начала сезона, это очень плохой результат для меня», — сказал Кузьменко журналистам после матча.

Отметим, что в игре с «нефтяниками» Кузьменко не отметился результативными действиями. Всего в нынешнем сезоне на его счету 7 (1+6) очков в 12 матчах.

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