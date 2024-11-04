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«Каролина» пошутила о голе Орлова в ворота «Вашингтона», намекнув на Овечкина

«Каролина» пошутила о голе Орлова в ворота «Вашингтона», намекнув на Овечкина
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Пресс-служба «Каролины Харрикейнз» в официальных соцсетях обыграла гол российского защитника «ураганов» Дмитрия Орлова в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Орлов (Нечас) – 14:01     1:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 19:16 (pp)     1:2 Дьюхейм (Дауд) – 19:49     2:2 Нечас (Робинсон, Котканиеми) – 22:29     3:2 Орлов (Нечас, Чатфилд) – 25:26     4:2 Свечников – 59:51    

Напомним, в этой встрече Орлов оформил дубль, а вторую из своих шайб забросил мощным броском из левого круга вбрасывания.

«Дмитрий Орлов, вы не имеете права забивать из этой точки», — прокомментировала эту шайбу пресс-служба „Харрикейнз“, явно намекнув на присутствие на льду Александра Овечкина, который известен умением забивать именно из данной позиции.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, до перехода в «Каролину» Орлов 12 лет провёл в системе «Кэпиталз» и в 2018 году выиграл вместе с клубом Кубок Стэнли. В текущем сезоне на счету россиянина 6 (3+3) очков в 10 играх.

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