Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М – Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кочетков — об Овечкине: он постоянно говорит мне всякие гадости

Кочетков — об Овечкине: он постоянно говорит мне всякие гадости
Комментарии

Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков после победы своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2) рассказал, как капитан «столичных» Александр Овечкин часто шутит с ним перед очными встречами на льду.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Орлов (Нечас) – 14:01     1:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 19:16 (pp)     1:2 Дьюхейм (Дауд) – 19:49     2:2 Нечас (Робинсон, Котканиеми) – 22:29     3:2 Орлов (Нечас, Чатфилд) – 25:26     4:2 Свечников – 59:51    

«Да-да. Он каждый раз говорит мне много всяких гадостей. «Я тебе забью, я тебе забью», и он забил. Все русские это делают. Это не проблема для меня», — приводит слова Кочеткова RMNB.

Напомним, в этой игре Овечкину удалось забросить в ворота 25-летнего Кочеткова одну шайбу. Последний отметился 19 сейвами и стал третьей звездой матча.

«Харрикейнз» одержали победу в шестой игре подряд, прервав трёхматчевую победную серию «Вашингтона».

Материалы по теме
Овечкин опять забил! Оформил 860-й гол в НХЛ, но его затмил бывший одноклубник
Видео
Овечкин опять забил! Оформил 860-й гол в НХЛ, но его затмил бывший одноклубник
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android