Кочетков — об Овечкине: он постоянно говорит мне всякие гадости

Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков после победы своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2) рассказал, как капитан «столичных» Александр Овечкин часто шутит с ним перед очными встречами на льду.

«Да-да. Он каждый раз говорит мне много всяких гадостей. «Я тебе забью, я тебе забью», и он забил. Все русские это делают. Это не проблема для меня», — приводит слова Кочеткова RMNB.

Напомним, в этой игре Овечкину удалось забросить в ворота 25-летнего Кочеткова одну шайбу. Последний отметился 19 сейвами и стал третьей звездой матча.

«Харрикейнз» одержали победу в шестой игре подряд, прервав трёхматчевую победную серию «Вашингтона».