Кочетков — об Овечкине: он постоянно говорит мне всякие гадости
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Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков после победы своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2) рассказал, как капитан «столичных» Александр Овечкин часто шутит с ним перед очными встречами на льду.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Орлов (Нечас) – 14:01 1:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 19:16 (pp) 1:2 Дьюхейм (Дауд) – 19:49 2:2 Нечас (Робинсон, Котканиеми) – 22:29 3:2 Орлов (Нечас, Чатфилд) – 25:26 4:2 Свечников – 59:51
«Да-да. Он каждый раз говорит мне много всяких гадостей. «Я тебе забью, я тебе забью», и он забил. Все русские это делают. Это не проблема для меня», — приводит слова Кочеткова RMNB.
Напомним, в этой игре Овечкину удалось забросить в ворота 25-летнего Кочеткова одну шайбу. Последний отметился 19 сейвами и стал третьей звездой матча.
«Харрикейнз» одержали победу в шестой игре подряд, прервав трёхматчевую победную серию «Вашингтона».
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