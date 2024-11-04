НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 4 ноября

4 ноября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился седьмой шайбой в текущем сезоне и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 34 голов. На счету россиянина теперь 860 голов в НХЛ.