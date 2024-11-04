НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 4 ноября
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4 ноября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Крайдер (Зибанеджад) – 03:44 (sh) 2:0 Трочек (Смит) – 21:21 2:1 Сизикас (Энгвалль, Хольмстрём) – 24:38 3:1 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 31:04 (pp) 3:2 Нельсон (Палмьери, Ли) – 39:52 4:2 Эдстрём (Шнайдер, Джонс) – 45:18 5:2 Панарин (Труба, Зибанеджад) – 56:37
НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
7 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хагель – 06:49 0:2 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 08:02 (pp) 1:2 Наместников (Моррисси) – 12:23 2:2 Стэнли (Элерс) – 25:49 3:2 Шайфли (Виларди) – 27:36 3:3 Чаффи (Гюнцель, Пол) – 28:39 4:3 Иафалло (Нидеррайтер, Перфетти) – 44:03 (pp) 4:4 Кучеров – 46:51 5:4 Сэмберг (Коннор, Демело) – 47:38 6:4 Элерс (Шайфли, Наместников) – 57:15 7:4 Перфетти (Моррисси) – 59:23
НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 0
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Бразо (Задоров, Макэвой) – 03:23 2:0 Койл (Маршан, Линдхольм) – 09:57 (pp)
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился седьмой шайбой в текущем сезоне и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 34 голов. На счету россиянина теперь 860 голов в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Орлов (Нечас) – 14:01 1:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 19:16 (pp) 1:2 Дьюхейм (Дауд) – 19:49 2:2 Нечас (Робинсон, Котканиеми) – 22:29 3:2 Орлов (Нечас, Чатфилд) – 25:26 4:2 Свечников – 59:51
НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 1
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Хартман (Годро, Сперджен) – 10:19 1:1 Нюландер (Мэттьюс, Марнер) – 19:08 (pp) 2:1 Болди (Росси, Сперджен) – 62:12
НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Подколзин) – 00:20 0:2 Скиннер (Хайман) – 08:12 1:2 Манта (Бэрри, Баклунд) – 24:33 (pp) 2:2 Шарангович (Баль) – 44:28 2:3 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 50:10 (pp) 2:4 Янмарк (Драйзайтль, Нурс) – 59:57
НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Филлипс (Бедард, Холл) – 12:57 0:2 Терявяйнен (Холл, Власик) – 16:44 (pp) 0:3 Джонс (Бедард, Райхель) – 38:05 (pp) 1:3 Макгинн (Джонстон) – 50:16 1:4 Донато (Бедард, Курашев) – 57:43 2:4 Мактавиш (Терри, Строум) – 59:56 (pp)
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