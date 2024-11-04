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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 4 ноября

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 4 ноября
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4 ноября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Крайдер (Зибанеджад) – 03:44 (sh)     2:0 Трочек (Смит) – 21:21     2:1 Сизикас (Энгвалль, Хольмстрём) – 24:38     3:1 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 31:04 (pp)     3:2 Нельсон (Палмьери, Ли) – 39:52     4:2 Эдстрём (Шнайдер, Джонс) – 45:18     5:2 Панарин (Труба, Зибанеджад) – 56:37    
НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
7 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хагель – 06:49     0:2 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 08:02 (pp)     1:2 Наместников (Моррисси) – 12:23     2:2 Стэнли (Элерс) – 25:49     3:2 Шайфли (Виларди) – 27:36     3:3 Чаффи (Гюнцель, Пол) – 28:39     4:3 Иафалло (Нидеррайтер, Перфетти) – 44:03 (pp)     4:4 Кучеров – 46:51     5:4 Сэмберг (Коннор, Демело) – 47:38     6:4 Элерс (Шайфли, Наместников) – 57:15     7:4 Перфетти (Моррисси) – 59:23    
НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 0
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Бразо (Задоров, Макэвой) – 03:23     2:0 Койл (Маршан, Линдхольм) – 09:57 (pp)    

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Леново Центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился седьмой шайбой в текущем сезоне и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 34 голов. На счету россиянина теперь 860 голов в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Орлов (Нечас) – 14:01     1:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 19:16 (pp)     1:2 Дьюхейм (Дауд) – 19:49     2:2 Нечас (Робинсон, Котканиеми) – 22:29     3:2 Орлов (Нечас, Чатфилд) – 25:26     4:2 Свечников – 59:51    
НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 1
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Хартман (Годро, Сперджен) – 10:19     1:1 Нюландер (Мэттьюс, Марнер) – 19:08 (pp)     2:1 Болди (Росси, Сперджен) – 62:12    
НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Драйзайтль (Подколзин) – 00:20     0:2 Скиннер (Хайман) – 08:12     1:2 Манта (Бэрри, Баклунд) – 24:33 (pp)     2:2 Шарангович (Баль) – 44:28     2:3 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 50:10 (pp)     2:4 Янмарк (Драйзайтль, Нурс) – 59:57    
НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Филлипс (Бедард, Холл) – 12:57     0:2 Терявяйнен (Холл, Власик) – 16:44 (pp)     0:3 Джонс (Бедард, Райхель) – 38:05 (pp)     1:3 Макгинн (Джонстон) – 50:16     1:4 Донато (Бедард, Курашев) – 57:43     2:4 Мактавиш (Терри, Строум) – 59:56 (pp)    
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