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«Вашингтон» не может обыграть «Каролину» в основное время 10 матчей подряд

«Вашингтон» не может обыграть «Каролину» в основное время 10 матчей подряд
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Сегодня, 4 ноября, «Вашингтон Кэпиталз» уступил в гостях «Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
04 ноября 2024, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Орлов (Нечас) – 14:01     1:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 19:16 (pp)     1:2 Дьюхейм (Дауд) – 19:49     2:2 Нечас (Робинсон, Котканиеми) – 22:29     3:2 Орлов (Нечас, Чатфилд) – 25:26     4:2 Свечников – 59:51    

Таким образом, этот матч стал уже 10-м подряд, в котором «столичные» не могут добиться победы над «ураганами» в основное время. В последний раз «Кэпс» делали это 4 марта 2022 года (4:0). Более того, за это время «Вашингтон» добивался побед над «Каролиной» исключительно по буллитам, и делал это всего три раза.

Напомним, «Харрикейнз» одержали победу в шестой игре подряд, прервав трёхматчевую победную серию «Вашингтона». «Ураганы» занимают второе место в Столичном дивизионе с 16 очками после 10 игр. «Кэпиталз» там же идут следом с аналогичным количеством очков, однако сыграли на матч больше.

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