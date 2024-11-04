«Вашингтон» не может обыграть «Каролину» в основное время 10 матчей подряд

Сегодня, 4 ноября, «Вашингтон Кэпиталз» уступил в гостях «Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4).

Таким образом, этот матч стал уже 10-м подряд, в котором «столичные» не могут добиться победы над «ураганами» в основное время. В последний раз «Кэпс» делали это 4 марта 2022 года (4:0). Более того, за это время «Вашингтон» добивался побед над «Каролиной» исключительно по буллитам, и делал это всего три раза.

Напомним, «Харрикейнз» одержали победу в шестой игре подряд, прервав трёхматчевую победную серию «Вашингтона». «Ураганы» занимают второе место в Столичном дивизионе с 16 очками после 10 игр. «Кэпиталз» там же идут следом с аналогичным количеством очков, однако сыграли на матч больше.