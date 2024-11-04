Главный тренер «Айлендерс» оценил игру Максима Цыплакова в дебютном сезоне НХЛ

Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа оценил игру нападающего Максима Цыплакова. Россиянин проводит свой первый сезон в НХЛ и за 12 матчей набрал 7 (2+5) очков.

«Мне нравится, что он постоянно находится у ворот. Он играет у ворот в обороне. Он часто жертвует собой и блокирует броски по нашим воротам. Если мы доставляем шайбу за ворота соперника, он тот, кто её получает. Если мы бросаем от синей линии, он закрывает обзор перед воротами. Так что я считаю, что он действительно хорошо влился в команду и очень надёжно играет в обороне. Есть моменты, когда мы хотели бы, чтобы он был немного более терпеливым с шайбой. Но ведь мы провели только 12 игр в сезоне», — цитирует Руа пресс-служба клуба.