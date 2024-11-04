«Он справляется со всем очень хорошо». Торторелла рассказал о прогрессе в игре Мичкова

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла рассказал о прогрессе в игре нападающего Матвея Мичкова. 19-летний россиянин проводит свой дебютный сезон в НХЛ и за 12 матчей набрал 9 (4+5) очков.

«Он любит соревноваться, мне это говорили ещё до того, как он пришёл сюда. Меня это не удивляет. Я не знал о нём многого, если говорить о том, что касается игры без шайбы, но он усвоил много вещей, которым мы пытались его научить в самом начале сезона. Думаю, что он проделал действительно хорошую работу, будучи молодым парнем, пришедшим сюда, со всеми этими разговорами и вниманием к нему. Он справляется со всем очень хорошо», — цитирует Тортореллу пресс-служба клуба.