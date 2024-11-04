Овечкин забил в четвёртом матче подряд, Месси может вернуться в «Барсу». Главное к утру
39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в четвёртом матче НХЛ подряд и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки, аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может в будущем вернуться в родную для него «Барселону», «Краснодар» разгромил «Оренбург» и продолжает лидировать в Российской Премьер-Лиге. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Александр Овечкин забил гол в четвёртом матче НХЛ подряд.
- Лионель Месси может вернуться в «Барселону» в 2026 году.
- «Краснодар» разгромил «Оренбург» в матче 14-го тура РПЛ.
- Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 14-го тура и турнирная таблица.
- «Вашингтон» проиграл «Каролине», у Овечкина — гол.
- «Манчестер Юнайтед» и «Челси» поделили очки в матче 10-го тура АПЛ.
- «Рейнджерс» одержали уверенную победу над «Айлендерс», у Панарина дубль.
- «Рома» неожиданно уступила «Вероне» в матче Серии А.
- Два очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в результативном матче с «Виннипегом».
- «Интер» с минимальным счётом обыграл «Венецию» в матче 11-го тура Серии А.
- Алина Корнеева не смогла выйти в финал турнира категории WTA-250 в Мериде.
- Полина Кудерметова проиграла 111-й ракетке мира из США в полуфинале турнира в Мериде.
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