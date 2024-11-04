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4 ноября главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты РПЛ, АПЛ, Серия А, хоккей, НХЛ, теннис, НБА

Овечкин забил в четвёртом матче подряд, Месси может вернуться в «Барсу». Главное к утру
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39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в четвёртом матче НХЛ подряд и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки, аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может в будущем вернуться в родную для него «Барселону», «Краснодар» разгромил «Оренбург» и продолжает лидировать в Российской Премьер-Лиге. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Овечкин забил гол в четвёртом матче НХЛ подряд.
  2. Лионель Месси может вернуться в «Барселону» в 2026 году.
  3. «Краснодар» разгромил «Оренбург» в матче 14-го тура РПЛ.
  4. Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 14-го тура и турнирная таблица.
  5. «Вашингтон» проиграл «Каролине», у Овечкина — гол.
  6. «Манчестер Юнайтед» и «Челси» поделили очки в матче 10-го тура АПЛ.
  7. «Рейнджерс» одержали уверенную победу над «Айлендерс», у Панарина дубль.
  8. «Рома» неожиданно уступила «Вероне» в матче Серии А.
  9. Два очка Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в результативном матче с «Виннипегом».
  10. «Интер» с минимальным счётом обыграл «Венецию» в матче 11-го тура Серии А.
  11. Алина Корнеева не смогла выйти в финал турнира категории WTA-250 в Мериде.
  12. Полина Кудерметова проиграла 111-й ракетке мира из США в полуфинале турнира в Мериде.
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