Овечкин забил в четвёртом матче подряд, Месси может вернуться в «Барсу». Главное к утру

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в четвёртом матче НХЛ подряд и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки, аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может в будущем вернуться в родную для него «Барселону», «Краснодар» разгромил «Оренбург» и продолжает лидировать в Российской Премьер-Лиге. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».