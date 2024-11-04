Лидер «Тампа-Бэй» Брейден Пойнт не смог доиграть матч с «Виннипегом» из-за травмы

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 7:4.

Один из лидеров «Тампа-Бэй» Брейден Пойнт покинул игру в середине первого периода. Причина травмы неизвестна, но форвард схватился за пах после своего гола в большинстве и не вышел с командой на второй период. Вскоре после этого «Лайтнинг» объявили, что он не вернётся в игру. «Лайтнинг» ещё не раскрыли подробности травмы, включая место травмы, её серьёзность и ожидаемое возвращение Пойнта в состав.

В текущем сезоне на счету Пойнта 13 (8+5) очков в 12 матчах.