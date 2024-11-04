Лидер «Тампа-Бэй» Брейден Пойнт не смог доиграть матч с «Виннипегом» из-за травмы
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 7:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
7 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хагель – 06:49 0:2 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 08:02 (pp) 1:2 Наместников (Моррисси) – 12:23 2:2 Стэнли (Элерс) – 25:49 3:2 Шайфли (Виларди) – 27:36 3:3 Чаффи (Гюнцель, Пол) – 28:39 4:3 Иафалло (Нидеррайтер, Перфетти) – 44:03 (pp) 4:4 Кучеров – 46:51 5:4 Сэмберг (Коннор, Демело) – 47:38 6:4 Элерс (Шайфли, Наместников) – 57:15 7:4 Перфетти (Моррисси) – 59:23
Один из лидеров «Тампа-Бэй» Брейден Пойнт покинул игру в середине первого периода. Причина травмы неизвестна, но форвард схватился за пах после своего гола в большинстве и не вышел с командой на второй период. Вскоре после этого «Лайтнинг» объявили, что он не вернётся в игру. «Лайтнинг» ещё не раскрыли подробности травмы, включая место травмы, её серьёзность и ожидаемое возвращение Пойнта в состав.
В текущем сезоне на счету Пойнта 13 (8+5) очков в 12 матчах.
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