Лавиолетт — о победе над «Айлендерс»: сегодня мы играли гораздо лучше
Поделиться
Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил победу над «Айлендерс» (5:2) и заявил, что команда играла гораздо лучше, чем в предыдущих матчах.
«Думаю, что сегодня мы сыграли намного лучше. Вратари обеих команд должны будут делать большие сейвы. Это будет происходить каждый вечер. Но мы снизили качество и количество моментов у наших ворот. Должен ли был Шестёркин делать какие-то сейвы? Да. Он был хорош? Да. Но не как в трёх из последних четырёх матчей, где я чувствовал, что вся игра шла у наших ворот. Сегодня я чувствовал, что мы бросали и давили. Да, мы будем получать голы в свои ворота время от времени, но в целом я думаю, что это было намного лучшее выступление», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Крайдер (Зибанеджад) – 03:44 (sh) 2:0 Трочек (Смит) – 21:21 2:1 Сизикас (Энгвалль, Хольмстрём) – 24:38 3:1 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 31:04 (pp) 3:2 Нельсон (Палмьери, Ли) – 39:52 4:2 Эдстрём (Шнайдер, Джонс) – 45:18 5:2 Панарин (Труба, Зибанеджад) – 56:37
Комментарии
- 4 ноября 2024
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:35
-
08:31
-
08:12
-
08:10
-
07:51
-
07:34
-
07:17
-
07:09
-
07:01
-
06:54
-
06:48
-
06:39
-
06:35
-
06:33
-
06:26
-
06:25
-
05:56
-
05:37
-
05:21
-
05:01
-
04:56
-
04:47
-
04:26
-
04:05
-
03:50
-
03:43
-
03:16
-
02:48
-
02:36
-
02:17