Лавиолетт — о победе над «Айлендерс»: сегодня мы играли гораздо лучше

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил победу над «Айлендерс» (5:2) и заявил, что команда играла гораздо лучше, чем в предыдущих матчах.

«Думаю, что сегодня мы сыграли намного лучше. Вратари обеих команд должны будут делать большие сейвы. Это будет происходить каждый вечер. Но мы снизили качество и количество моментов у наших ворот. Должен ли был Шестёркин делать какие-то сейвы? Да. Он был хорош? Да. Но не как в трёх из последних четырёх матчей, где я чувствовал, что вся игра шла у наших ворот. Сегодня я чувствовал, что мы бросали и давили. Да, мы будем получать голы в свои ворота время от времени, но в целом я думаю, что это было намного лучшее выступление», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.