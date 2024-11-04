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Лавиолетт — о победе над «Айлендерс»: сегодня мы играли гораздо лучше

Лавиолетт — о победе над «Айлендерс»: сегодня мы играли гораздо лучше
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Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт оценил победу над «Айлендерс» (5:2) и заявил, что команда играла гораздо лучше, чем в предыдущих матчах.

«Думаю, что сегодня мы сыграли намного лучше. Вратари обеих команд должны будут делать большие сейвы. Это будет происходить каждый вечер. Но мы снизили качество и количество моментов у наших ворот. Должен ли был Шестёркин делать какие-то сейвы? Да. Он был хорош? Да. Но не как в трёх из последних четырёх матчей, где я чувствовал, что вся игра шла у наших ворот. Сегодня я чувствовал, что мы бросали и давили. Да, мы будем получать голы в свои ворота время от времени, но в целом я думаю, что это было намного лучшее выступление», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Крайдер (Зибанеджад) – 03:44 (sh)     2:0 Трочек (Смит) – 21:21     2:1 Сизикас (Энгвалль, Хольмстрём) – 24:38     3:1 Панарин (Зибанеджад, Фокс) – 31:04 (pp)     3:2 Нельсон (Палмьери, Ли) – 39:52     4:2 Эдстрём (Шнайдер, Джонс) – 45:18     5:2 Панарин (Труба, Зибанеджад) – 56:37    
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