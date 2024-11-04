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Динамо М – Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
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«Динамо» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Динамо» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 4 ноября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и нижегородским «Торпедо». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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04 ноября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Динамо» – «Торпедо» 4 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Эта будет вторая встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первом матче между командами бело-голубые обыграли «Торпедо» в Нижнем Новгороде со счётом 3:2 по буллитам.

На данный момент «Динамо» провело 21 матч и занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Торпедо» провело 22 матча и расположилось на восьмом месте Запада.

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