«Я даже не понял, кто это». Форвард «Трактора» Робинсон оценил драку с Шалуновым

Нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон прокомментировал свою драку с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым. Американский форвард провёл жёсткий силовой приём на Артуре Каюмове, а Шалунов заступился за партнёра по команде и спровоцировал драку. В бою победил более опытный Робинсон.

— Судьи дали мне нарушение, и я почувствовал, что кто-то толкает меня. Не говорю по-русски, но инстинктивно я понял, что он хочет подраться со мной. Он сделал шаг вперёд, и я постарался сделать лучшее для моей команды.

— Показалось, что победа в драке далась вам легко.

— Лёгких драк не бывает. Хочу отдать должное сопернику: он хороший игрок, не побоялся драться и биться с ним тоже было тяжело.

— Во время драки вы не думали, что Шалунов — это тот самый игрок, после столкновения с которым в плей-офф травму получил Зак Фукале?

— Я даже не понял, кто это. Узнал, что это Шалунов, только после драки. Так что никаких особых чувств не было, — цитирует Робинсона «РБ Спорт».

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