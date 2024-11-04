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«Я даже не понял, кто это». Форвард «Трактора» Робинсон оценил драку с Шалуновым

«Я даже не понял, кто это». Форвард «Трактора» Робинсон оценил драку с Шалуновым
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Нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон прокомментировал свою драку с нападающим «Локомотива» Максимом Шалуновым. Американский форвард провёл жёсткий силовой приём на Артуре Каюмове, а Шалунов заступился за партнёра по команде и спровоцировал драку. В бою победил более опытный Робинсон.

— Судьи дали мне нарушение, и я почувствовал, что кто-то толкает меня. Не говорю по-русски, но инстинктивно я понял, что он хочет подраться со мной. Он сделал шаг вперёд, и я постарался сделать лучшее для моей команды.

— Показалось, что победа в драке далась вам легко.
— Лёгких драк не бывает. Хочу отдать должное сопернику: он хороший игрок, не побоялся драться и биться с ним тоже было тяжело.

— Во время драки вы не думали, что Шалунов — это тот самый игрок, после столкновения с которым в плей-офф травму получил Зак Фукале?
— Я даже не понял, кто это. Узнал, что это Шалунов, только после драки. Так что никаких особых чувств не было, — цитирует Робинсона «РБ Спорт».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Рафиков, Никулин) – 04:14 (5x4)     0:2 Шалунов (Гернат, Сергеев) – 07:30 (5x4)     1:2 Блажиевский (Котляревский, Телегин) – 14:30 (5x5)     1:3 Никулин (Гернат) – 34:45 (5x5)     2:3 Сикура (Шабанов, Светлаков) – 38:10 (5x5)     2:4 А. Радулов (Гернат) – 43:12 (5x5)     3:4 Шаров (Тертышный, Кэмпфер) – 47:32 (5x5)     3:5 Красковский (Кирьянов, Черепанов) – 55:03 (5x5)    
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