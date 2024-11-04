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«Он феноменален». Форвард «Эдмонтона» оценил игру Драйзайтля в отсутствие Макдэвида

«Он феноменален». Форвард «Эдмонтона» оценил игру Драйзайтля в отсутствие Макдэвида
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Нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман прокомментировал игру форварда «Ойлерз» Леона Драйзайтля в отсутствие травмированного капитана Коннора Макдэвида. Канадский клуб выиграл оба матча без Макдэвида, а Драйзайтль записал на свой счёт три гола и три результативные передачи.

«Он играет невероятно. Всё его звено играет отлично, и он действительно сейчас управляет автобусом для нашей команды во всех областях игры. Он играет феноменально», — цитирует Хаймана пресс-служба клуба.

Напомним, срок восстановления Коннора Макдэвида составляет около двух недель. В текущем сезоне Драйзайтль провёл 12 матчей и набрал 16 (9+7) очков.

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