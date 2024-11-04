«Адмирал» поместил нападающего Никиту Аноховского в список отказов, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может забрать форварда в свою систему.

В нынешнем сезоне Никита сыграл 14 матчей, в которых набрал два очка (1+1) при показателе полезности «-6». Всего в КХЛ на счету 25-летнего нападающего 76 матчей, в которых форвард набрал 19 очков — забросил семь шайб и отдал 12 результативных передач.

В текущем сезоне владивостокский «Адмирал» провёл 22 матча и на данный момент занимает пятую строчку в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.