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«Адмирал» поместил нападающего Никиту Аноховского в список отказов

«Адмирал» поместил нападающего Никиту Аноховского в список отказов
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«Адмирал» поместил нападающего Никиту Аноховского в список отказов, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может забрать форварда в свою систему.

В нынешнем сезоне Никита сыграл 14 матчей, в которых набрал два очка (1+1) при показателе полезности «-6». Всего в КХЛ на счету 25-летнего нападающего 76 матчей, в которых форвард набрал 19 очков — забросил семь шайб и отдал 12 результативных передач.

В текущем сезоне владивостокский «Адмирал» провёл 22 матча и на данный момент занимает пятую строчку в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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