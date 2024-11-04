Известный тренер Андрей Назаров сравнил уровень топ-матчей КХЛ с играми НХЛ и заявил, что матчи Континентальной хоккейной лиги привлекают всё больше зрителей.

«В КХЛ продолжается череда ярких матчей. Накануне посмотрел матч лидеров двух конференций. Видно, что ребята стараются, бьются, хорошо физически подготовлены. Топ-матчи нашей лиги схожи по накалу с играми НХЛ, где болельщиков давно приучили к качественному и результативному хоккею. Хорошо, что мы тоже пошли по этому пути и боремся за зрителя. КХЛ развивается, всё больше привлекая к себе внимание людей со всего мира.

Сегодня, в День народного единства, тоже не обойдётся без матчей. Хочется всех с ним поздравить, это очень важный праздник для России. Всё повторяется: всю свою историю наше государство побеждало благодаря своему единству и сплочённости людей, их готовности подставить друг другу плечо. Только наше общее сплочение вокруг национального лидера поможет нам добиться успеха. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.