Заседа и Грант попали в состав «Авангарда» на выездную серию на Дальний Восток

Пресс-служба «Авангарда» опубликовала состав команды на двухматчевую выездную серию в Хабаровск и Владивосток. Примечательно, что в состав команды попали новички — нападающий Матвей Заседа и защитник Алекс Грант. Также отметим отсутствие травмированного лидера обороны Даррена Дица.

Фото: «Авангард»

«Авангард» первый матч выездной серии проведёт в Хабаровске с местным «Амуром» 5 ноября. Затем омский клуб отправится во Владивосток, где 7 ноября встретится с «Адмиралом».

На текущий момент «Авангард» провёл 20 матчей и расположился на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Напомним, из-за семейных обстоятельств был вынужден вернуться в Канаду и расторгнуть контракт с «Авангардом» нападающий Линден Вей.