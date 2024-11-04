«Сочи» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 4 ноября, в Сочи на стадионе «Большой» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Спартаком». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Это будет третья встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В предыдущих двух матчах команды разделили победы. В недавнем матче в Сочи красно-белые одержали убедительную победу со счётом 4:0.

В текущем сезоне «Сочи» провёл 20 матчей и расположился на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» после 21 матча занимает третье место на Западе КХЛ.