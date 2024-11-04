Защитник московского «Динамо» рассказал, как команде удалось преодолеть игровой кризис

Защитник московского «Динамо» Кирилл Готовец рассказал, почему команда испытывала трудности с результатами на старте сезона и как клубу удалось преодолеть этот спад. На данный момент бело-голубые провели 21 матч и расположились на шестом месте в таблице Западной конференции КХЛ.

– В чём прибавило «Динамо» в октябре, что позволило преодолеть сентябрьский кризис?

– Ну не знаю. Наверно, вернулись к каким-то базовым навыкам, если так можно сказать. Играли попроще, старались больше выполнять задание тренера, нежели играть индивидуально.

– Почему до этого меньше выполняли задание тренера?

– Наверное, с лета, с летней предсезонки не до конца вошли в сезон. Где-то заигрывались. Но при этом не могу сказать, что мы в начале сезона слишком плохо играли. Просто в какой-то степени нам не так везло. Теперь стараемся делать больше черновой работы, и нам везёт больше на данный момент. Просто скорее больше в голове были проблемы. Играли чуть более расхлябанно, чем сейчас, – цитирует Готовца «Известия».

В ближайшем матче московское «Динамо» встретится с нижегородским «Торпедо». Встреча пройдёт сегодня, 4 ноября, на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» и начнётся в 17:00 мск.