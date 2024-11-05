Врач «Локомотива»: отец решил, что хватит в нашей семье тренеров

Врач «Локомотива» Владимир Рудычев рассказал, как вырос в спортивной семье и принял решение поступать в медицинский университет.

«Я сам из Губкина, что на Белгородщине, и стать спортивным врачом не планировал. Вырос в спортивной семье, отец — тренер. Неплохо в школе учился и занимался пулевой стрельбой, беговыми лыжами (это был мой любимый вид спорта), плаванием, лёгкой атлетикой. Да чем только не занимался! Наверно, всеми видами спорта, которыми раньше занимались дети, когда свободного времени было много, а сил и энергии хоть отбавляй. В 15 лет, кстати, стал мастером спорта и чемпионом России по летнему полиатлону.

Врач — профессия очень уважаемая в моей семье. В итоге всей семьёй подумали и отец решил: «Поедешь в мед поступать», — сказал, что хватит в нашей семье тренеров», — сказал Рудычев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Рудычевым читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.