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Рейтинг тренеров КХЛ: Никитин забрал лидерство, Звягин — главный кандидат на увольнение

Рейтинг тренеров КХЛ: Никитин забрал лидерство, Звягин — главный кандидат на увольнение
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Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2024/2025 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (2)Игорь Никитин«Локомотив»
2 (3)Андрей Козырев«Северсталь»
3 (1)Бенуа Гру«Трактор»
4 (10)Николай Заварухин«Автомобилист»
5 (5)Алексей Кудашов«Динамо» М
6 (6)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
7 (4)Роман РотенбергСКА
8 (8)Алексей Жамнов«Спартак»
9 (12)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
10 (7)Игорь Ларионов«Торпедо»
11 (9)Вадим Епанчинцев«Сибирь»
12 (18)Олег Браташ«Лада»
13 (17)Илья ВоробьёвЦСКА
14 (15)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
15 (11)Павел Десятков«Витязь»
16 (19)Леонид Тамбиев«Адмирал»
17 (13)Андрей Разин«Металлург»
18 (14)Галым Мамбеталиев«Барыс»
19 (16)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
20 (20)Сергей ЗубовХК «Сочи»
21 (22)Михаил Кравец«Куньлунь»
22 (21)Сергей Звягин«Авангард»
23 (-)Виктор Костючёнок«Амур»
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