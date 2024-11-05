Нынешний врач «Локомотива» рассказал, как и где в 2011 году он узнал о гибели команды

Врач «Локомотива» Владимир Рудычев рассказал, как и где в 2011 году он узнал о гибели команды. 7 сентября 2024 года исполнилось 13 лет с момента трагической гибели хоккейной команды «Локомотив».

«7 сентября 2011 года в момент трагедии с «Локомотивом» я оказался в Краснодаре. Был Кубок России по волейболу, находились в гостинице, готовились к отъезду домой. Наша на тот момент волейбольная бригада врачей была плотно связана с коллегами из хоккейной команды. Мне позвонил знакомый — и сообщил о случившемся.

С погибшим врачом того «Локомотива» Андреем Зиминым мы познакомились в 2003 году, во второй год моей самостоятельной работы. Общались, скорее, не как большие друзья, а как старший товарищ с младшим. Каждый год 31 декабря я с утра выезжал на старую тренировочную базу «Локомотива». На ней собирались все спортивные врачи Ярославля: доктор футбольного «Шинника», волейбольной команды, а от хоккейной — весь персонал. Играли в футбол, парились, общались, делились тонкостями профессии. Я с ними был знаком на протяжении восьми лет, часто был в гостях на арене. Андрей Валерьевич — знаковый человек. Гордимся, что наша медицинская служба по итогам сезона-2023/2024 награждена призом имени Зимина. Первый раз эту награду я брал в руки по итогам сезона-2011/2012. Ею тогдашний руководитель медицинской службы КХЛ Игорь Медведев посмертно наградил самого Андрея Зимина.

Сейчас мы активно общаемся с коллегами-врачами из других команд КХЛ. Я не замкнутый человек, стараюсь вступать в диалог со всеми. Есть клубы, с которыми контакт больше, есть те, с кем меньше. А с кем-то даже не знакомы и не пересекались, но таковых меньшинство», — сказал Рудычев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.