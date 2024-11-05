Врач «Локомотива» назвал аспекты, где должна стать лучше спортивная медицина в России

Врач «Локомотива» Владимир Рудычев назвал аспекты, где должна стать лучше спортивная медицина в России.

«Хоккей стал быстрее, площадки меньше. Физиологию стали изучать более подробно, изменился подход к лечению травм. Стали обходить несовершенства природы в восстановлении травм. То, что раньше могло затруднять реабилитацию, сейчас вполне решаемо. Но попадания шайбы, столкновения, неудачные падения, удары о борт — всё это осталось. Экипировка, защита, конечно, стали лучше. Подготовка у людей изменилась, работа тренеров, сохраняется баланс. Медицина стала чуть более грамотная, а в остальном всё то же самое.

Нынешняя спортивная медицина в России развивается, но есть ещё очень много направлений, в которых нужно углубляться и больше специализироваться в плане оказания помощи касаемо спорта. Улучшать работу по спортивному питанию, нужна программа добровольной антидопинговой сертификации. Мы становимся лучше, я это чувствую и вижу. Появляются хорошие спортивные травматологи — ортопеды, новые специализированные клиники, способные оказать помощь спортсмену-профессионалу. На высокий уровень выходит реабилитация. Однако дистанция длинная, работы ещё много. Ортопедия, травматология должна быть специализирована на спортивной травме. По-прежнему есть взаимоотношения с клиниками за рубежом, и это абсолютно правильно. В «Локомотиве» тоже сохраняют хорошие отношения с нашими зарубежными партнёрами, с которыми мы давно сотрудничаем», — сказал Рудычев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.