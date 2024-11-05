Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барыс — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Врач «Локомотива» назвал аспекты, где должна стать лучше спортивная медицина в России

Врач «Локомотива» назвал аспекты, где должна стать лучше спортивная медицина в России
Аудио-версия:
Комментарии

Врач «Локомотива» Владимир Рудычев назвал аспекты, где должна стать лучше спортивная медицина в России.

«Хоккей стал быстрее, площадки меньше. Физиологию стали изучать более подробно, изменился подход к лечению травм. Стали обходить несовершенства природы в восстановлении травм. То, что раньше могло затруднять реабилитацию, сейчас вполне решаемо. Но попадания шайбы, столкновения, неудачные падения, удары о борт — всё это осталось. Экипировка, защита, конечно, стали лучше. Подготовка у людей изменилась, работа тренеров, сохраняется баланс. Медицина стала чуть более грамотная, а в остальном всё то же самое.

Нынешняя спортивная медицина в России развивается, но есть ещё очень много направлений, в которых нужно углубляться и больше специализироваться в плане оказания помощи касаемо спорта. Улучшать работу по спортивному питанию, нужна программа добровольной антидопинговой сертификации. Мы становимся лучше, я это чувствую и вижу. Появляются хорошие спортивные травматологи — ортопеды, новые специализированные клиники, способные оказать помощь спортсмену-профессионалу. На высокий уровень выходит реабилитация. Однако дистанция длинная, работы ещё много. Ортопедия, травматология должна быть специализирована на спортивной травме. По-прежнему есть взаимоотношения с клиниками за рубежом, и это абсолютно правильно. В «Локомотиве» тоже сохраняют хорошие отношения с нашими зарубежными партнёрами, с которыми мы давно сотрудничаем», — сказал Рудычев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Рудычевым читайте на «Чемпионате»:
Как развивается и живёт спортивная медицина в России. Яркие истории от врача «Локомотива»
Эксклюзив
Как развивается и живёт спортивная медицина в России. Яркие истории от врача «Локомотива»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android